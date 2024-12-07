PUFFER

Revolutionizing Ethereum's Infrastructure with Integrated Liquid Restaking, Based Rollups, and Preconfirmation Services. Puffer has evolved from the first native Liquid Restaking Protocol into a comprehensive Ethereum scaling solution. Puffer’s suite of synergistic products, including liquid restaking (LRT), Based Rollups, and a preconfirmation AVS. Powered by natively restaked validators and the AVS, the UniFi based rollup stack addresses liquidity fragmentation across Ethereum while providing instant settlement and 100ms transactions.

PeringkatNo.763

Kapitalisasi Pasar$0,00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0,00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0,94%

Suplai Peredaran347 187 891

Suplai Maks.1 000 000 000

Total Suplai1 000 000 000

Tingkat Peredaran0.3471%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.9974820750431335,2024-12-07

Harga Terendah0.051860496208066736,2025-12-31

Blockchain PublikETH

