Pundi AI is a decentralized suite of tools designed to empower users with ownership and control over their personal data. It addresses the growing need for user-centric solutions by combining blockchain technology with innovative AI data tools such as the Pundi AI Data Platform, Pundi AIFX Omnilayer, Pundi AI Data Marketplace, and Purse+. Created by Pundi X in 2024, Pundi AI democratizes artificial intelligence development through a decentralized suite of tools. It offers services ranging from an omnilayer, data tagging and annotation platform, AI agents to an AI marketplace for the trading of data.

NamaPUNDIAI

PeringkatNo.997

Kapitalisasi Pasar$0,00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0,00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)79,78%

Suplai Peredaran7 057 612

Suplai Maks.18 930 226

Total Suplai8 312 980

Tingkat Peredaran0.3728%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High18.389348329635098,2025-05-17

Harga Terendah1.8253727976425043,2025-08-26

Blockchain PublikNONE

