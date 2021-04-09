PUNDIX

Pundi X is a leading developer of blockchain-powered devices with the aim of transforming retail businesses with its blockchain-based point of sale solution. The solution allows retail merchants and consumers to conduct instantaneous in-store transactions on its blockchain.

NamaPUNDIX

PeringkatNo.297

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)191.78%

Suplai Peredaran258,386,541.0999244

Suplai Maks.258,526,640

Total Suplai258,386,541.0999244

Tingkat Peredaran0.9994%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High7.13592656,2021-04-09

Harga Terendah0.21487481482968304,2025-04-07

Blockchain PublikETH

