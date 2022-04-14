PYBOBO

Capybobo sedang menciptakan IP Art Toy berbasis Web3 generasi berikutnya — yang menggabungkan game, barang koleksi, dan desain dunia nyata menjadi satu pengalaman yang mulus. Berawal dari fondasi GameFi dan airdrop berbasis kelangkaan, proyek ini menjembatani kepemilikan digital dan fisik melalui Outfits for Art Toys, kotak buta yang terhubung dengan NFT, dan layanan autentikasi PBT (Physical-Backed Token). Pemain dapat menggunakan $CAPY untuk membuka hadiah game jangka panjang, membeli skin dalam game yang sesuai dengan pakaian dunia nyata, dan mengumpulkan mainan fisik yang terhubung dengan NFT on-chain yang unik. Dengan memadukan energi budaya game dengan gaya streetwear dan keaslian mainan desainer, Capybobo bertujuan untuk menjadi merek gaya hidup global dengan toko-toko unggulan, kolaborasi global, dan komunitas yang berkembang pesat.

NamaPYBOBO

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran--

Suplai Maks.0

Total Suplai100,000,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikTONCOIN

PengantarCapybobo sedang menciptakan IP Art Toy berbasis Web3 generasi berikutnya — yang menggabungkan game, barang koleksi, dan desain dunia nyata menjadi satu pengalaman yang mulus. Berawal dari fondasi GameFi dan airdrop berbasis kelangkaan, proyek ini menjembatani kepemilikan digital dan fisik melalui Outfits for Art Toys, kotak buta yang terhubung dengan NFT, dan layanan autentikasi PBT (Physical-Backed Token). Pemain dapat menggunakan $CAPY untuk membuka hadiah game jangka panjang, membeli skin dalam game yang sesuai dengan pakaian dunia nyata, dan mengumpulkan mainan fisik yang terhubung dengan NFT on-chain yang unik. Dengan memadukan energi budaya game dengan gaya streetwear dan keaslian mainan desainer, Capybobo bertujuan untuk menjadi merek gaya hidup global dengan toko-toko unggulan, kolaborasi global, dan komunitas yang berkembang pesat.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.