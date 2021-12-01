PYR

Designed as an easy-to-play and easy-to-build ecosystem, Vulcan Forged is a community-based project that promotes the development of world-class blockchain games by supporting developers through its development programs, incubation and crowdfunding. For blockchain game enthusiasts, Vulcan Forged is a one-stop shop where they can access popular games and a huge NFT marketplace to buy and sell digital assets in-game. The entire ecosystem is powered by its own PYR settlement, staking and utility token. The ERC20-compatible PYR is a cross-platform currency that can be used in game titles that are part of the Vulcan Forged ecosystem.

NamaPYR

PeringkatNo.724

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)9.07%

Suplai Peredaran44,967,772.74745144

Suplai Maks.50,000,000

Total Suplai50,000,000

Tingkat Peredaran0.8993%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High49.73695922655937,2021-12-01

Harga Terendah0.24672949891609422,2025-10-10

Blockchain PublikETH

