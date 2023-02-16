QLINDO

Qlindo (QLINDO) is a protocol that uses a directed acyclic graph architecture to achieve a consensus that is, in theory, is capable of infinite scalability. With the QLINDO protocol and custom state channels, Qlindo is driving the evolution of smart contracts by allowing data sources to be integrated into distributed ledger technology (DLT).

NamaQLINDO

PeringkatNo.5288

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran0

Suplai Maks.10,000,000,000

Total Suplai10,000,000,000

Tingkat Peredaran0%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.06101135527416037,2023-02-16

Harga Terendah0.000051242504316572,2024-08-23

Blockchain PublikETH

