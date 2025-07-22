QUANTUM

Quantum Chain adalah ekosistem blockchain kepatuhan otomatis AI yang aman kuantum, dirancang sebagai infrastruktur layanan keuangan generasi berikutnya. Quantum Chain menawarkan skalabilitas, keamanan, dan kepatuhan regulasi tingkat perusahaan melalui kriptografi tahan kuantum dan otomatisasi kepatuhan berbasis AI. Ekosistem ini didukung oleh koin utilitas aslinya, Quantum ($Q), yang memfasilitasi transaksi, tata kelola/governance, dan tokenisasi. Selain itu, Quantum Chain mendukung Lembaga Keuangan Kuantum (QFI), sebuah jaringan proyek asli dan solusi layanan keuangan yang dibangun di atas infrastrukturnya, yang memungkinkan produk keuangan yang aman, efisien, dan patuh untuk dunia yang siap kuantum.

NamaQUANTUM

PeringkatNo.4165

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran0

Suplai Maks.1,000,000,000,000

Total Suplai1,000,000,000,000

Tingkat Peredaran0%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.7303169003467307,2025-07-22

Harga Terendah0.00048219051846745,2025-07-22

Blockchain PublikQUANTUM

PengantarQuantum Chain adalah ekosistem blockchain kepatuhan otomatis AI yang aman kuantum, dirancang sebagai infrastruktur layanan keuangan generasi berikutnya. Quantum Chain menawarkan skalabilitas, keamanan, dan kepatuhan regulasi tingkat perusahaan melalui kriptografi tahan kuantum dan otomatisasi kepatuhan berbasis AI. Ekosistem ini didukung oleh koin utilitas aslinya, Quantum ($Q), yang memfasilitasi transaksi, tata kelola/governance, dan tokenisasi. Selain itu, Quantum Chain mendukung Lembaga Keuangan Kuantum (QFI), sebuah jaringan proyek asli dan solusi layanan keuangan yang dibangun di atas infrastrukturnya, yang memungkinkan produk keuangan yang aman, efisien, dan patuh untuk dunia yang siap kuantum.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Rekap 2025
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
Cari
Favorit
QUANTUM/USDT
QUANTUM
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (QUANTUM)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Info
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Market Trade
Spot
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
QUANTUM/USDT
--
--
‎--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (QUANTUM)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Buku Order
Market Trade
Info
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
Loading...