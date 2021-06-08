QUICK

QuickSwap is a fork of the originator of Automated Market Makers in the now rapidly expanding DeFi sector of the Cryptocurrency industry, Uniswap. Both, of course, are magical. Only, rather than settling for the magic of unicorns, we’ve opted for the magic of dragons. It’s a much faster kind of magic, currently only available in a land far far away, known by the locals as Layer 2.

NamaQUICK

PeringkatNo.1086

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.15%

Suplai Peredaran702,580,577.9903879

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai940,904,824.420953

Tingkat Peredaran0.7025%

Tanggal Penerbitan2021-06-08 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.2250459349499163,2022-05-05

Harga Terendah0.008835522403111695,2025-10-10

Blockchain PublikMATIC

Penafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
Quickswap
