Radicle is a decentralized code collaboration network built on open protocols. It enables developers to collaborate on code without relying on trusted intermediaries. Radicle was designed to provide similar functionality to centralized code collaboration platforms — or "forges" — while retaining Git’s peer-to-peer nature, building on what made distributed version control so powerful in the first place.

PeringkatNo.803

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)21.40%

Suplai Peredaran59,075,978.89552598

Suplai Maks.99,999,620

Total Suplai99,998,580

Tingkat Peredaran0.5907%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High27.35201922,2021-04-15

Harga Terendah0.24720733863677533,2025-12-18

Blockchain PublikETH

