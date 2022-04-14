RAIIN

Raiinmaker adalah platform AI terdesentralisasi tempat 450.000+ pengguna di 190 negara memvalidasi data dan menyumbangkan kumpulan data gambar/video eksklusif untuk melatih AI generasi berikutnya - mendapatkan hadiah melalui ekosistem $RAIIN.

NamaRAIIN

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran--

Suplai Maks.0

Total Suplai100,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikSEIEVM

PengantarRaiinmaker adalah platform AI terdesentralisasi tempat 450.000+ pengguna di 190 negara memvalidasi data dan menyumbangkan kumpulan data gambar/video eksklusif untuk melatih AI generasi berikutnya - mendapatkan hadiah melalui ekosistem $RAIIN.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.