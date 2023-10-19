RAINCOIN

RAIN Coin is an automated meme coin where 1% of all transactions (buys, sells, & transfers) are redistributed back to all other holders! Plus, every day at midnight UTC there is a large THUNDERSTORM that gives all wallets bonus coins, even those in cold storage! With no team, no treasury, and no expenses, RAIN has no built-in selling pressure! (Note: buy/sell tax only available on DEX, MEXC only supports transfer tax)

NamaRAINCOIN

PeringkatNo.1271

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)1.35%

Suplai Peredaran1,000,000

Suplai Maks.1,000,000

Total Suplai1,000,000

Tingkat Peredaran1%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High18.028660604972888,2024-02-13

Harga Terendah0.000114358726534958,2023-10-19

Blockchain PublikMATIC

Sektor

Media Sosial

Penafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

Rekap 2025
RAINCOIN/USDT
Rain Coin
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (RAINCOIN)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
