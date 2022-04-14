RAIN

Rain adalah protokol opsi terdesentralisasi yang dibangun di atas Arbitrum yang memungkinkan siapa pun untuk membuat dan memperdagangkan opsi khusus pada hampir semua subjek tanpa memerlukan izin. Pengguna memiliki kemampuan untuk menentukan pasar mereka sendiri dan memilih hasilnya, terlibat dalam sistem on-chain global. Visi protokol ini adalah untuk membangun fondasi global yang terbuka untuk mengakses opsi pada berbagai kategori, termasuk harga keuangan, peristiwa global, dan aktivitas on-chain.

NamaRAIN

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran--

Suplai Maks.0

Total Suplai1,150,000,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikARB

Rain adalah protokol opsi terdesentralisasi yang dibangun di atas Arbitrum yang memungkinkan siapa pun untuk membuat dan memperdagangkan opsi khusus pada hampir semua subjek tanpa memerlukan izin. Pengguna memiliki kemampuan untuk menentukan pasar mereka sendiri dan memilih hasilnya, terlibat dalam sistem on-chain global. Visi protokol ini adalah untuk membangun fondasi global yang terbuka untuk mengakses opsi pada berbagai kategori, termasuk harga keuangan, peristiwa global, dan aktivitas on-chain.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
RAIN/USDT
Rain Protocol
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (RAIN)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
