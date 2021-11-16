RARI

$RARI powers infrastructure for onchain commerce. It is the native governance token of the Rarible ecosystem, stewarded by the RARI Foundation on behalf of the community. RARI Foundation facilitates a cross-chain rewards program on Rarible.com, designed to fuel long-term growth and deepen liquidity. Every trade on the NFT marketplace generates fees that are then collected by the Foundation and distributed to users in $RARI. Holders can also stake $RARI to delegate voting power and earn APY — taking part in governance while sharing in the long-term value created by the ecosystem.

NamaRARI

PeringkatNo.1344

Kapitalisasi Pasar$0,00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0,00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)2,87%

Suplai Peredaran19 488 927,79192479

Suplai Maks.25 000 000

Total Suplai25 000 000

Tingkat Peredaran0.7795%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High63.5297647443624,2021-11-16

Harga Terendah0.1846911781319353,2025-12-27

Blockchain PublikETH

Sektor

Media Sosial

