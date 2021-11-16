RBC

Rubic adalah Cross-Chain Swap Aggregator yang memungkinkan Anda menukar salah satu dari 15.000+ aset, di dan di antara 12 blockchain dalam satu klik.

NamaRBC

PeringkatNo.2107

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.07%

Suplai Peredaran165,283,584

Suplai Maks.0

Total Suplai169,118,001

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High1.0488761552105799,2021-11-16

Harga Terendah0.000481691209763859,2022-12-12

Blockchain PublikETH

PengantarRubic adalah Cross-Chain Swap Aggregator yang memungkinkan Anda menukar salah satu dari 15.000+ aset, di dan di antara 12 blockchain dalam satu klik.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.