RDNT

Radiant is building the first omnichain money market atop LayerZero. Deposit & borrow across multiple chains, seamlessly. Lenders who provide liquidity to Radiant will earn a passive income on the assets they deposit. Borrowers are able to withdraw against collateralized funds in order to obtain liquidity (working capital) without selling their assets and closing their positions.

NamaRDNT

PeringkatNo.924

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.23%

Suplai Peredaran1,346,301,390.4809802

Suplai Maks.1,500,016,091.4320157

Total Suplai1,499,954,427.0315704

Tingkat Peredaran0.8975%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.49524390520889605,2023-03-20

Harga Terendah0.005368498585151121,2025-10-10

Blockchain PublikARB

PengantarRadiant is building the first omnichain money market atop LayerZero. Deposit & borrow across multiple chains, seamlessly. Lenders who provide liquidity to Radiant will earn a passive income on the assets they deposit. Borrowers are able to withdraw against collateralized funds in order to obtain liquidity (working capital) without selling their assets and closing their positions.

Sektor

Media Sosial

Penafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

RDNT/USDT
Radiant
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (RDNT)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
