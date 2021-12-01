REAL

RealLink adalah token utilitas terkemuka di Social-Fi, yang banyak digunakan untuk memberi tip, pembayaran, serta memberi penghargaan kepada kreator dan interaksi sosial. Ekosistemnya telah melampaui 30 juta pengguna dan terus berkembang pesat.

NamaREAL

PeringkatNo.268

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.50%

Suplai Peredaran1,374,041,752

Suplai Maks.12,000,000,000

Total Suplai3,065,901,475

Tingkat Peredaran0.1145%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.3700067490676573,2021-12-01

Harga Terendah0.000020000062829502,2023-11-17

Blockchain PublikTRX

Sektor

Media Sosial

