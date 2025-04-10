REDX

The REDX Project leverages Web3 technology to create innovative entertainment experiences and aims to build a sustainable global entertainment economy. With Tokyo Tower as the ground zero, REDX establishes a Web3 hub centered around RED° TOKYO TOWER, where fans, creators, content (IP), investors, and partners come together. Using REDX tokens as the core, we are expanding next-generation entertainment experiences to the world by integrating online and offline interactions.

NamaREDX

PeringkatNo.830

Kapitalisasi Pasar$0,00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0,00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0,01%

Suplai Peredaran3 972 072 517

Suplai Maks.10 000 000 000

Total Suplai10 000 000 000

Tingkat Peredaran0.3972%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.007301821126266444,2025-04-10

Harga Terendah0.00147535771910575,2025-10-07

Blockchain PublikTONCOIN

Sektor

Media Sosial

Penafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

Rekap 2025
REDX/USDT
REDX
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (REDX)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
