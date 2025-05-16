RESCUE

Project Rescue menggabungkan keahlian tanggap bencana selama puluhan tahun dengan teknologi blockchain mutakhir dan keuangan terdesentralisasi (DeFi) untuk memperkenalkan $RESCUE, sebuah token yang: Mendukung operasi penyelamatan global dan upaya kesiapsiagaan bencana. Memberdayakan individu untuk berinvestasi dalam inisiatif dunia nyata yang berdampak dengan tujuan untuk membangun komunitas yang lebih aman dan lebih tangguh. Membina komunitas global yang disatukan oleh visi keselamatan dan ketahanan.

NamaRESCUE

PeringkatNo.5197

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran0

Suplai Maks.100,000,000

Total Suplai35,458,333

Tingkat Peredaran0%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.8680709587324534,2025-07-10

Harga Terendah0.009358123976666423,2025-05-16

Blockchain PublikSOL

Project Rescue menggabungkan keahlian tanggap bencana selama puluhan tahun dengan teknologi blockchain mutakhir dan keuangan terdesentralisasi (DeFi) untuk memperkenalkan $RESCUE, sebuah token yang: Mendukung operasi penyelamatan global dan upaya kesiapsiagaan bencana. Memberdayakan individu untuk berinvestasi dalam inisiatif dunia nyata yang berdampak dengan tujuan untuk membangun komunitas yang lebih aman dan lebih tangguh. Membina komunitas global yang disatukan oleh visi keselamatan dan ketahanan.

Sektor

Media Sosial

Penafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

RESCUE/USDT
PROJECT RESCUE
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (RESCUE)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Info
