Retik Finance (RETIK) is a cutting-edge decentralized finance (DeFi) project revolutionizing global transactions with its innovative suite of financial solutions. Introducing futuristic DeFi Debit Cards, a Smart Crypto Payment Gateway, AI-powered Peer-to-Peer (P2P) lending, and a Multi-Chain Non-Custodial Highly Secured DeFi Wallet.

PeringkatNo.4648

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran0

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran0%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High3.0824132701392655,2024-05-21

Harga Terendah0.000271247840425664,2025-12-15

Blockchain PublikETH

Sektor

Media Sosial

