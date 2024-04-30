REZ

Renzo is a Liquid Restaking Token (LRT) and Strategy Manager for EigenLayer. It is the interface to the EigenLayer ecosystem securing Actively Validated Services (AVSs) and offering a higher yield than ETH staking.

NamaREZ

PeringkatNo.581

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.12%

Suplai Peredaran6,148,084,111.453691

Suplai Maks.10,000,000,000

Total Suplai9,826,773,657.232979

Tingkat Peredaran0.6148%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.2638121338397925,2024-04-30

Harga Terendah0.00416276910106519,2025-12-18

Blockchain PublikETH

Sektor

Media Sosial

