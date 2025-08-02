RHEA

Rhea Finance adalah tulang punggung Near DeFi dan platform likuiditas abstrak rantai untuk Bitcoin, NEAR, dan aset-aset unggulan lainnya. Rhea, yang terbentuk dari penggabungan Ref Finance (DEX terbesar NEAR) dan Burrow Finance (pasar uang terkemuka NEAR), adalah protokol DeFi terpadu yang mengamankan lebih dari $250 juta TVL, tempat pengguna dapat bertukar, meminjamkan, meminjam, dan mendapatkan penghasilan—semuanya di satu tempat. Sebagai tulang punggung NEAR DeFi, Rhea juga memainkan peran kunci dalam strategi abstraksi rantai NEAR.

NamaRHEA

PeringkatNo.1463

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)2.00%

Suplai Peredaran200,000,000

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran0.2%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.11587934887394663,2025-08-02

Harga Terendah0.013327583514416869,2025-11-05

Blockchain PublikNEAR

Sektor

Media Sosial

