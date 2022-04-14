RICH

Ostrich adalah Bursa Global terdesentralisasi yang menawarkan saham perpetual AS, Inggris, Tiongkok, Jepang, dan aset keuangan lainnya dengan leverage. Didukung oleh model Pembayaran untuk Alur Pesanan, Ostrich menghadirkan eksekusi setingkat CEX dengan likuiditas mendalam, latensi rendah, dan biaya gas nol bagi para trader.

NamaRICH

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran--

Suplai Maks.0

Total Suplai100,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikARB

PengantarOstrich adalah Bursa Global terdesentralisasi yang menawarkan saham perpetual AS, Inggris, Tiongkok, Jepang, dan aset keuangan lainnya dengan leverage. Didukung oleh model Pembayaran untuk Alur Pesanan, Ostrich menghadirkan eksekusi setingkat CEX dengan likuiditas mendalam, latensi rendah, dan biaya gas nol bagi para trader.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.