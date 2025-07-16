RION

Hyperion adalah platform berkinerja tinggi yang didukung oleh mesin eksekusi paralel Aptos. Dengan menggabungkan agregasi swap, Market Maker (CLMM dan DLMM yang akan datang), dan strategi penyimpanan data (vault) ke dalam satu pengalaman on-chain yang mulus, Hyperion membangun lapisan likuiditas dan perdagangan terpadu dari Aptos.

NamaRION

PeringkatNo.1382

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)5.41%

Suplai Peredaran19,000,000

Suplai Maks.100,000,000

Total Suplai100,000,000

Tingkat Peredaran0.19%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High1.2065187860831725,2025-07-17

Harga Terendah0.02813140542022481,2025-07-16

Blockchain PublikBSC

PengantarHyperion adalah platform berkinerja tinggi yang didukung oleh mesin eksekusi paralel Aptos. Dengan menggabungkan agregasi swap, Market Maker (CLMM dan DLMM yang akan datang), dan strategi penyimpanan data (vault) ke dalam satu pengalaman on-chain yang mulus, Hyperion membangun lapisan likuiditas dan perdagangan terpadu dari Aptos.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Rekap 2025
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
Cari
Favorit
RION/USDT
Hyperion
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (RION)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Info
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Market Trade
Spot
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
RION/USDT
--
--
‎--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (RION)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Buku Order
Market Trade
Info
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
Loading...