RIVER

River is building a chain-abstraction stablecoin system that enables cross-chain collateral, yield, and liquidity—all without bridging. Powered by the omni-CDP stablecoin satUSD, users can earn, leverage, and scale across different ecosystems natively.

NamaRIVER

PeringkatNo.211

Kapitalisasi Pasar$0,00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0,00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)128,29%

Suplai Peredaran19 600 000

Suplai Maks.100 000 000

Total Suplai100 000 000

Tingkat Peredaran0.196%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High24.774730028534155,2026-01-06

Harga Terendah1.137662800262792,2025-09-22

Blockchain PublikETH

Sektor

Media Sosial

RIVER/USDT
River
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (RIVER)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
