RLS

Rayls adalah ekosistem blockchain pasar keuangan modular yang mengintegrasikan kepatuhan, privasi, dan tata kelola/governance keuangan tradisional (TradFi) dengan kemampuan pemrograman dan likuiditas keuangan terdesentralisasi (DeFi). Teknologi Rayls menggabungkan Node Privasi institusional, Jaringan Privat berizin, dan Rantai Publik L1 tanpa izin, yang diamankan oleh jangkar kepercayaan Ethereum untuk memungkinkan tokenisasi aset keuangan yang skalabel dan patuh.

NamaRLS

PeringkatNo.847

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.17%

Suplai Peredaran1,500,000,000

Suplai Maks.10,000,000,000

Total Suplai10,000,000,000

Tingkat Peredaran0.15%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.07017523020678489,2025-12-01

Harga Terendah0.010279720586289856,2026-01-02

Blockchain PublikETH

PengantarRayls adalah ekosistem blockchain pasar keuangan modular yang mengintegrasikan kepatuhan, privasi, dan tata kelola/governance keuangan tradisional (TradFi) dengan kemampuan pemrograman dan likuiditas keuangan terdesentralisasi (DeFi). Teknologi Rayls menggabungkan Node Privasi institusional, Jaringan Privat berizin, dan Rantai Publik L1 tanpa izin, yang diamankan oleh jangkar kepercayaan Ethereum untuk memungkinkan tokenisasi aset keuangan yang skalabel dan patuh.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
Cari
Favorit
RLS/USDT
Rayls
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (RLS)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Info
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Market Trade
Spot
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
RLS/USDT
--
--
‎--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (RLS)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Buku Order
Market Trade
Info
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
Loading...