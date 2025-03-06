ROAM

Roam is the largest decentralized wireless network worldwide. Committed to creating an open-access global wireless network, Roam ensures automated wireless connections, seamless switching between different networks, and secure connectivity for individuals, smart devices, and AI agents. By leveraging a blockchain-based credential infrastructure, Roam has facilitated the widespread adoption of WiFi OpenRoaming, offered global smart eSIM services and enabled a privacy protected data layer for AI applications.

NamaROAM

PeringkatNo.787

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)1.04%

Suplai Peredaran334,751,145.344168

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai995,751,774.291576

Tingkat Peredaran0.3347%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.40935268299243394,2025-03-06

Harga Terendah0.035894285636521535,2025-10-10

Blockchain PublikSOL

Roam is the largest decentralized wireless network worldwide. Committed to creating an open-access global wireless network, Roam ensures automated wireless connections, seamless switching between different networks, and secure connectivity for individuals, smart devices, and AI agents. By leveraging a blockchain-based credential infrastructure, Roam has facilitated the widespread adoption of WiFi OpenRoaming, offered global smart eSIM services and enabled a privacy protected data layer for AI applications.

Sektor

Media Sosial

Penafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
ROAM/USDT
Roam
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (ROAM)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
