Roam is the largest decentralized wireless network worldwide. Committed to creating an open-access global wireless network, Roam ensures automated wireless connections, seamless switching between different networks, and secure connectivity for individuals, smart devices, and AI agents. By leveraging a blockchain-based credential infrastructure, Roam has facilitated the widespread adoption of WiFi OpenRoaming, offered global smart eSIM services and enabled a privacy protected data layer for AI applications.

PeringkatNo.787

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)1.04%

Suplai Peredaran334,751,145.344168

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai995,751,774.291576

Tingkat Peredaran0.3347%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.40935268299243394,2025-03-06

Harga Terendah0.035894285636521535,2025-10-10

Blockchain PublikSOL

