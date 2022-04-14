ROLL

RollX adalah platform perdagangan terdesentralisasi asli Base untuk pasar spot dan perpetual, yang dirancang untuk memberikan kinerja setara bursa terpusat sambil mempertahankan transparansi dan penyimpanan mandiri dari keuangan terdesentralisasi. Platform ini dibangun untuk berfungsi sebagai mesin likuiditas dan risiko terpadu untuk ekonomi aset onchain, mengatasi tantangan struktural inti: mengubah penerbitan aset menjadi pasar yang dalam, dengan harga yang efisien, dan dieksekusi secara profesional. Dengan mengintegrasikan perdagangan spot, futures, manajemen jaminan, dan kontrol risiko ke dalam satu arsitektur yang koheren, RollX mengurangi fragmentasi likuiditas, meningkatkan efisiensi modal, dan memungkinkan eksekusi tingkat institusional di seluruh ekosistem Base.

NamaROLL

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran--

Suplai Maks.0

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikBASE

PengantarRollX adalah platform perdagangan terdesentralisasi asli Base untuk pasar spot dan perpetual, yang dirancang untuk memberikan kinerja setara bursa terpusat sambil mempertahankan transparansi dan penyimpanan mandiri dari keuangan terdesentralisasi. Platform ini dibangun untuk berfungsi sebagai mesin likuiditas dan risiko terpadu untuk ekonomi aset onchain, mengatasi tantangan struktural inti: mengubah penerbitan aset menjadi pasar yang dalam, dengan harga yang efisien, dan dieksekusi secara profesional. Dengan mengintegrasikan perdagangan spot, futures, manajemen jaminan, dan kontrol risiko ke dalam satu arsitektur yang koheren, RollX mengurangi fragmentasi likuiditas, meningkatkan efisiensi modal, dan memungkinkan eksekusi tingkat institusional di seluruh ekosistem Base.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.