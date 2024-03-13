RON

Ronin Network (RON) is the ecosystem token for the Ronin Blockchain. It is used to pay gas fees and to secure the network for both Axie Infinity and future games/products built on the chain.

NamaRON

PeringkatNo.271

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0001%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.37%

Suplai Peredaran729,054,075.4337813

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran0.729%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High4.496934458163238,2024-03-13

Harga Terendah0.12672625564471834,2025-12-28

Blockchain PublikRONIN

PengantarRonin Network (RON) is the ecosystem token for the Ronin Blockchain. It is used to pay gas fees and to secure the network for both Axie Infinity and future games/products built on the chain.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.