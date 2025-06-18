ROVR

ROVR is constructing the data backbone for future Spatial AI and intelligent transportation systems. By collecting multi-sensor data — including LiDAR, cameras, IMU, RTK, and more. — and performing advanced sensor fusion, ROVR provides massive, high-quality AI training datasets that empower next-generation applications in autonomous driving, robotics, and Spatial AI. Anyone can contribute seamlessly through the ROVR mobile app, unlocking applications ranging from autonomous driving and smart infrastructure to real-time road intelligence — while earning rewards in a sustainable decentralized data economy.

NamaROVR

PeringkatNo.1816

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.04%

Suplai Peredaran215,292,848

Suplai Maks.9,999,998,876

Total Suplai9,999,998,876

Tingkat Peredaran0.0215%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.021590040558154902,2025-06-18

Harga Terendah0.007718928971694857,2026-01-08

Blockchain PublikSOL

Sektor

Media Sosial

Penafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

