RTX

RateX adalah protokol perdagangan margin dan imbal hasil spot yang beroperasi di berbagai blockchain, menyediakan tokenisasi imbal hasil, serta pemisahan dan perdagangan imbal hasil dan pokok. Di RateX, pengguna dapat memperdagangkan Token Imbal Hasil (YT) dari berbagai aset penghasil imbal hasil (YBA) dengan leverage, sehingga mendapatkan keuntungan dari pergerakan imbal hasil dengan cara yang efisien secara modal.

NamaRTX

PeringkatNo.448

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)539.53%

Suplai Peredaran16,660,000

Suplai Maks.100,000,000

Total Suplai100,000,000

Tingkat Peredaran0.1666%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High4.465709605049031,2025-12-22

Harga Terendah1.2236605957821844,2025-12-19

Blockchain PublikBSC

PengantarRateX adalah protokol perdagangan margin dan imbal hasil spot yang beroperasi di berbagai blockchain, menyediakan tokenisasi imbal hasil, serta pemisahan dan perdagangan imbal hasil dan pokok. Di RateX, pengguna dapat memperdagangkan Token Imbal Hasil (YT) dari berbagai aset penghasil imbal hasil (YBA) dengan leverage, sehingga mendapatkan keuntungan dari pergerakan imbal hasil dengan cara yang efisien secara modal.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.