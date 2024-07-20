SABAI

The Sabai Protocol is a solution for tokenizing Real World Assets and Virtual Assets with its own set of proprietary smart contracts that have undergone a Certik audit.The Sabai Protocol Token is an essential component of the Sabai Protocol ecosystem, crafted to enable smooth user interaction with all project products. The token is integrated into all products of the ecosystem and B2B solutions.

NamaSABAI

PeringkatNo.1772

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.20%

Suplai Peredaran535,934,089.0371475

Suplai Maks.2,650,000,000

Total Suplai2,650,000,000

Tingkat Peredaran0.2022%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.07280641278540681,2024-07-20

Harga Terendah0.001581266009086181,2025-04-18

Blockchain PublikETH

