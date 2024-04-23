SAFE

Safe includes a full stack of account abstraction infrastructure and the industry-standard multi-sig wallet. The project is focused on making every Ethereum account a smart account and enabling new use cases like AI, Staking, Gaming, SocialFi, DeFi, and Payments to flourish with gasless transactions, easy face-ID like logins, onramps, recovery, and more.

NamaSAFE

PeringkatNo.257

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0001%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)1.60%

Suplai Peredaran687,282,227

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran0.6872%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High3.7927473956184823,2024-04-23

Harga Terendah0.11901425491967439,2025-12-18

Blockchain PublikETH

Sektor

Media Sosial

