SANTOS

The Santos FC Fan Token is a BEP-20 utility token designed to revolutionize the fan experience for all Santos FC supporters. The token empowers Santos FC fans to participate in team voting polls, hunt digital collectibles, purchase NFTs, and enjoy gamification features that are tied with fan rewards or great experiences.

NamaSANTOS

PeringkatNo.611

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)52.74%

Suplai Peredaran16,094,854.291549

Suplai Maks.30,000,000

Total Suplai30,000,000

Tingkat Peredaran0.5364%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High28.60482421951988,2021-12-01

Harga Terendah0.6297419668223232,2025-10-10

Blockchain PublikBSC

Sektor

Penafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

