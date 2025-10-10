SAPIEN

Sapien sedang membangun peleburan data terdesentralisasi pertama—sebuah protokol tanpa izin yang menghubungkan perusahaan dengan keahlian manusia global terverifikasi untuk menghasilkan data pelatihan AI berkualitas tinggi. Dengan lebih dari 1,9 juta pengguna terdaftar di lebih dari 100 negara dan lebih dari 185 juta tugas yang diselesaikan, Sapien mengubah pelabelan data dari pekerjaan gig bergaji rendah menjadi profesi berkelanjutan yang berorientasi pada reputasi. Protokol ini didukung oleh token $SAPIEN, sebuah aset ERC-20 yang diterapkan di Base.

NamaSAPIEN

PeringkatNo.567

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)4.35%

Suplai Peredaran250,000,000

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran0.25%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.5501803108179243,2025-11-06

Harga Terendah0.051122873927006145,2025-10-10

Blockchain PublikBASE

Sektor

Media Sosial

SAPIEN/USDT
Sapien
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (SAPIEN)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Loading...