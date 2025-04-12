SCARCITY

Scarcity is DESOC, or decentralized social media platform.It was designed and developed to solve the problems inherent in existing centralized social applications and media by creating a social media without a centralized entity.

NamaSCARCITY

PeringkatNo.4290

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran0

Suplai Maks.10,000,000,000

Total Suplai6,500,000,000

Tingkat Peredaran0%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.6110531316637423,2025-04-12

Harga Terendah0.014288877609437835,2025-12-04

Blockchain PublikBSC

Sektor

Media Sosial

