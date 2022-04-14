SEEK

Talisman adalah dompet DeFAI (Keuangan Terdesentralisasi + AI) perintis, yang dirancang untuk mengubah dompet kripto dari penyimpanan pasif menjadi mesin cerdas yang menghasilkan imbal hasil. Dengan menggabungkan penyimpanan mandiri yang aman dengan agen AI otonom, Talisman membantu pengguna mengembangkan portofolio mereka melalui strategi otomatis.

NamaSEEK

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran--

Suplai Maks.0

Total Suplai100,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikETH

PengantarTalisman adalah dompet DeFAI (Keuangan Terdesentralisasi + AI) perintis, yang dirancang untuk mengubah dompet kripto dari penyimpanan pasif menjadi mesin cerdas yang menghasilkan imbal hasil. Dengan menggabungkan penyimpanan mandiri yang aman dengan agen AI otonom, Talisman membantu pengguna mengembangkan portofolio mereka melalui strategi otomatis.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.