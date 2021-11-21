SENSO

Sensorium Galaxy (https://sensoriumxr.com/ ) — a next-generation social VR platform that connects people through world-class VR entertainment. Sensorium Galaxy will go live in H1 2021. The technology was first introduced to the public in 2019 at the Electronic Entertainment Expo (E3) in Los Angeles. Sensorium expects to attract over 1,8 million users by the end of 2022.

NamaSENSO

PeringkatNo.2767

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.14%

Suplai Peredaran70,269,127

Suplai Maks.715,280,000

Total Suplai715,280,000

Tingkat Peredaran0.0982%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High3.2726786257526626,2021-11-21

Harga Terendah0.002530243937252983,2025-10-20

Blockchain PublikETH

PengantarSensorium Galaxy (https://sensoriumxr.com/ ) — a next-generation social VR platform that connects people through world-class VR entertainment. Sensorium Galaxy will go live in H1 2021. The technology was first introduced to the public in 2019 at the Electronic Entertainment Expo (E3) in Los Angeles. Sensorium expects to attract over 1,8 million users by the end of 2022.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.