SFUND

Seedify is a leading incubator and launchpad for Web3 projects, primarily focusing on innovative technologies including Web3 gaming, NFTs, and Metaverse. It provides creators and developers with opportunities for funding, community development, marketing, and a strong partnership network. This support system is designed to facilitate the successful introduction of top-tier projects to both the Seedify community and a wider audience.

NamaSFUND

PeringkatNo.1122

Kapitalisasi Pasar$0,00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0,00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0,42%

Suplai Peredaran88 545 914,5366687

Suplai Maks.100 000 000

Total Suplai100 000 000

Tingkat Peredaran0.8854%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High16.770178533770316,2021-11-29

Harga Terendah0.000055040937356242,2025-09-23

Blockchain PublikBSC

Sektor

Media Sosial

