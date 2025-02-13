SHELL

MyShell is an AI consumer layer for everyone to build, share, and own AI agents. The team bridges AI and Blockchain through Agentic Frameworks, open-source models, and AI creator community. MyShell also provides users with AI-powered entertainment and utility while offering them shared ownership.

NamaSHELL

PeringkatNo.868

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)2.52%

Suplai Peredaran318,333,333.33332

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran0.3183%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.725643854765775,2025-02-13

Harga Terendah0.039929501123780554,2025-12-18

Blockchain PublikBSC

Sektor

Media Sosial

Loading...