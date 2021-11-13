SHIBA

BitShiba adalah proyek yang berfokus pada komunitas yang berupaya memberikan peluang keuangan yang sama kepada semua orang dari semua tempat. Keputusan tentang masa depan BitShiba akan dibuat oleh pemegang $SHIBA melalui penggunaan DAO. Komunitas BitShiba adalah fokus utama proyek karena komunitas yang kuat dan desentralisasi secara luas dianggap sebagai dua aspek terpenting tentang mata uang kripto. Proyek ini memiliki sikap tidak ada pria (atau wanita) yang tertinggal dan berusaha untuk memastikan semua anggota komunitas bisa sukses.

NamaSHIBA

PeringkatNo.6555

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran0

Suplai Maks.1,000,000,000,000,000

Total Suplai1,000,000,000,000,000

Tingkat Peredaran0%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.000000389752386234,2021-11-13

Harga Terendah0.000000000337922519,2025-03-25

Blockchain PublikBSC

PengantarBitShiba adalah proyek yang berfokus pada komunitas yang berupaya memberikan peluang keuangan yang sama kepada semua orang dari semua tempat. Keputusan tentang masa depan BitShiba akan dibuat oleh pemegang $SHIBA melalui penggunaan DAO. Komunitas BitShiba adalah fokus utama proyek karena komunitas yang kuat dan desentralisasi secara luas dianggap sebagai dua aspek terpenting tentang mata uang kripto. Proyek ini memiliki sikap tidak ada pria (atau wanita) yang tertinggal dan berusaha untuk memastikan semua anggota komunitas bisa sukses.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.