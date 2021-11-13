SHIBA

BitShiba adalah proyek yang berfokus pada komunitas yang berupaya memberikan peluang keuangan yang sama kepada semua orang dari semua tempat. Keputusan tentang masa depan BitShiba akan dibuat oleh pemegang $SHIBA melalui penggunaan DAO. Komunitas BitShiba adalah fokus utama proyek karena komunitas yang kuat dan desentralisasi secara luas dianggap sebagai dua aspek terpenting tentang mata uang kripto. Proyek ini memiliki sikap tidak ada pria (atau wanita) yang tertinggal dan berusaha untuk memastikan semua anggota komunitas bisa sukses.

NamaSHIBA

PeringkatNo.6555

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran0

Suplai Maks.1,000,000,000,000,000

Total Suplai1,000,000,000,000,000

Tingkat Peredaran0%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.000000389752386234,2021-11-13

Harga Terendah0.000000000337922519,2025-03-25

Blockchain PublikBSC

PengantarBitShiba adalah proyek yang berfokus pada komunitas yang berupaya memberikan peluang keuangan yang sama kepada semua orang dari semua tempat. Keputusan tentang masa depan BitShiba akan dibuat oleh pemegang $SHIBA melalui penggunaan DAO. Komunitas BitShiba adalah fokus utama proyek karena komunitas yang kuat dan desentralisasi secara luas dianggap sebagai dua aspek terpenting tentang mata uang kripto. Proyek ini memiliki sikap tidak ada pria (atau wanita) yang tertinggal dan berusaha untuk memastikan semua anggota komunitas bisa sukses.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Rekap 2025
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
Cari
Favorit
SHIBA/USDT
BitShiba
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (SHIBA)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Info
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Market Trade
Spot
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
SHIBA/USDT
--
--
‎--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (SHIBA)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Buku Order
Market Trade
Info
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
Loading...