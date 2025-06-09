SKATE

Skate is a multi-VM infrastructure project that enables any decentralized application to run seamlessly across multiple blockchains, including both EVM and alternative VMs. It also provides native access to VM-specific applications on other chains—for example, allowing EVM apps to operate directly within SVM or TON environments.

NamaSKATE

PeringkatNo.1959

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.64%

Suplai Peredaran216,523,110.04389384

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai999,999,978.3650988

Tingkat Peredaran0.2165%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.15302029519787702,2025-06-09

Harga Terendah0.004471449630978694,2025-12-10

Blockchain PublikBSC

Sektor

Media Sosial

