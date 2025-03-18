SLING

Slingshot, the Roblox + AI game launcher. Slingshot is a revolutionary gaming platform where you can co-own the next billion dollar game. For the first time, gamers can join forces with creators and influencers to shape the direction of their favorite games and reap the rewards of their success. By co-owning games through the innovative $SLING token model, you'll have a real stake in the games’ success. Slingshot isn’t just launching games, but launching real IP.

NamaSLING

PeringkatNo.3484

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.04%

Suplai Peredaran186,468,623

Suplai Maks.5,000,000,000

Total Suplai5,000,000,000

Tingkat Peredaran0.0372%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.02871671040523046,2025-03-18

Harga Terendah0.000055075021013242,2026-01-06

Blockchain PublikARB

Sektor

Media Sosial

