SLX

NamaSLX

PeringkatNo.1003

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.10%

Suplai Peredaran1,733,000,000

Suplai Maks.10,000,000,000

Total Suplai10,000,000,000

Tingkat Peredaran0.1733%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.0201275829066775,2025-10-08

Harga Terendah0.005582250839159196,2025-10-11

Blockchain PublikBSC

Pengantar"Slime Kecil, Dampak Besar – Setiap Penggalian Membuka Penggalian Berikutnya." SLIMEX adalah ekosistem game Web3 interaktif yang didukung oleh $SLX, berawal dari RPG idle populer Slime Miner dan berkembang melalui IP Slime di berbagai game dan layanan. Ekosistem ini memadukan aksesibilitas skala Web2 dengan kepemilikan Web3, menawarkan gameplay musiman, integrasi NFT, dan hadiah yang skalabel. Dengan lebih dari 22 juta pengguna dan lebih dari 150 ribu pemain harian, SLIMEX membangun jaringan generasi berikutnya yang mendukung perkembangan game, kreator, dan ekonomi interaktif.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.