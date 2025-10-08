SLX

"Slime Kecil, Dampak Besar – Setiap Penggalian Membuka Penggalian Berikutnya." SLIMEX adalah ekosistem game Web3 interaktif yang didukung oleh $SLX, berawal dari RPG idle populer Slime Miner dan berkembang melalui IP Slime di berbagai game dan layanan. Ekosistem ini memadukan aksesibilitas skala Web2 dengan kepemilikan Web3, menawarkan gameplay musiman, integrasi NFT, dan hadiah yang skalabel. Dengan lebih dari 22 juta pengguna dan lebih dari 150 ribu pemain harian, SLIMEX membangun jaringan generasi berikutnya yang mendukung perkembangan game, kreator, dan ekonomi interaktif.

NamaSLX

PeringkatNo.1003

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.10%

Suplai Peredaran1,733,000,000

Suplai Maks.10,000,000,000

Total Suplai10,000,000,000

Tingkat Peredaran0.1733%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.0201275829066775,2025-10-08

Harga Terendah0.005582250839159196,2025-10-11

Blockchain PublikBSC

Pengantar"Slime Kecil, Dampak Besar – Setiap Penggalian Membuka Penggalian Berikutnya." SLIMEX adalah ekosistem game Web3 interaktif yang didukung oleh $SLX, berawal dari RPG idle populer Slime Miner dan berkembang melalui IP Slime di berbagai game dan layanan. Ekosistem ini memadukan aksesibilitas skala Web2 dengan kepemilikan Web3, menawarkan gameplay musiman, integrasi NFT, dan hadiah yang skalabel. Dengan lebih dari 22 juta pengguna dan lebih dari 150 ribu pemain harian, SLIMEX membangun jaringan generasi berikutnya yang mendukung perkembangan game, kreator, dan ekonomi interaktif.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Rekap 2025
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
Cari
Favorit
SLX/USDT
SLIMEX
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (SLX)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Info
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Market Trade
Spot
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
SLX/USDT
--
--
‎--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (SLX)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Buku Order
Market Trade
Info
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
Loading...