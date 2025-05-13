SNS

Solana Name Service (SNS) is a decentralized naming protocol on the Solana blockchain, designed to simplify and enhance user interactions in the Web3 ecosystem. By mapping complex blockchain addresses to human-readable names like “yourname.sol,” SNS aims to make blockchain technology more accessible to a broader audience.

PeringkatNo.1183

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.02%

Suplai Peredaran4,500,000,000

Suplai Maks.10,000,000,000

Total Suplai10,000,000,000

Tingkat Peredaran0.45%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.007834130042603998,2025-05-13

Harga Terendah0.00074022388202911,2025-08-24

Blockchain PublikSOL

