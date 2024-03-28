SOIL

Soil is a blockchain-based lending protocol that bridges the gap between traditional finance and the crypto world, reshaping corporate debt and fixed-income investments. It is a debt marketplace where established companies can obtain financing, and crypto investors can lend their stablecoins to earn yield derived from Real World Assets that exist off-chain.

NamaSOIL

PeringkatNo.1166

Kapitalisasi Pasar$0,00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0,00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0,19%

Suplai Peredaran58 138 360,59754755

Suplai Maks.100 000 000

Total Suplai99 000 000

Tingkat Peredaran0.5813%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High3.987815897532013,2024-03-28

Harga Terendah0.08382714124084763,2025-12-01

Blockchain PublikMATIC

