SOMI

Somnia adalah blockchain EVM Layer-1 tercepat dan paling hemat biaya, yang mampu memproses lebih dari 1 juta transaksi per detik dengan finalitas di bawah detik dan biaya di bawah sen. Dengan kinerja ini, Somnia memungkinkan pengalaman on-chain yang sepenuhnya real-time dan melampaui aplikasi finansial. Ini adalah fondasi ideal untuk membangun gim berskala besar, platform sosial, ekonomi metaverse, dan aplikasi bertenaga AI. Arsitektur Somnia mendukung sistem yang sepenuhnya dapat dikomposisi, memberdayakan para pengembang untuk menciptakan pengalaman digital yang imersif, cerdas, dan interaktif yang dapat diskalakan hingga jutaan pengguna.

NamaSOMI

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran--

Suplai Maks.0

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikSOMNIA

Sektor

Media Sosial

