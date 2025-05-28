SOPH

Sophon is a consumer-focused entertainment blockchain built using the ZK Stack that partners with applications across multiple sectors - including gaming, artificial intelligence, gambling and alternative applications like ticketing, social and DePin, to create the ultimate user experience onchain.

NamaSOPH

PeringkatNo.663

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)1.91%

Suplai Peredaran2,000,000,000

Suplai Maks.10,000,000,000

Total Suplai10,000,000,000

Tingkat Peredaran0.2%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.11047734182580787,2025-05-28

Harga Terendah0.011256179495734871,2025-12-18

Blockchain PublikSOPHON

PengantarSophon is a consumer-focused entertainment blockchain built using the ZK Stack that partners with applications across multiple sectors - including gaming, artificial intelligence, gambling and alternative applications like ticketing, social and DePin, to create the ultimate user experience onchain.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.