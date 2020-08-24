SPA

"Sperax Membuat Layanan DeFi Dapat Diakses oleh Semua Dibangun dengan desain blockchain asli kami --- protokol konsensus BDLS, Sperax menawarkan blockchain berkinerja tinggi yang benar-benar aman di lingkungan internet nyata dibandingkan dengan blockchains berbasis konsensus BFT peringkat teratas lainnya, seperti Cosmos (Tendermint), Polkadot (GRANDPA) , dan Ethereum (Casper FFG). Di atas infrastruktur konsensus blockchain Sperax, Sperax Foundation mengeluarkan sCOIN stablecoin multi-mata uang asli, yang pertama di antara ekosistem blockchain publik. Ini menjembatani kesenjangan antara pengguna Internet dan aplikasi crypto-native. Di Sperax, kami percaya bahwa lebih banyak orang layak untuk menikmati manfaat dari aplikasi Decentralized Finance (DeFi) yang diaktifkan blockchain. Pada Januari 2020, Sperax mendapatkan lebih dari 6 juta USD dalam putaran pendanaan awal, dengan investor terkemuka termasuk Outlier Ventures, FBG Capital, dan Newstyle Capital. Pada 18 Maret 2020, Sperax meluncurkan penjualan publik pertamanya di Cobak, komunitas cryptocurrency terbesar di Korea, dengan alokasi 200K USD terjual habis dalam waktu kurang dari 20 menit. SPA adalah token utilitas asli untuk blockchain Sperax. Ini mendorong ekosistem dan mencerminkan nilai jaringan. SPA juga memberikan hak kepada pemegang token untuk berpartisipasi dalam proses tata kelola dalam sistem."

NamaSPA

PeringkatNo.1021

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.11%

Suplai Peredaran2,048,202,287

Suplai Maks.5,000,000,000

Total Suplai4,615,267,291.67

Tingkat Peredaran0.4096%

Tanggal Penerbitan2020-08-24 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.23986036772864047,2022-03-23

Harga Terendah0.003287085606503908,2023-09-22

Blockchain PublikETH

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

SPA/USDT
Sperax
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (SPA)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
