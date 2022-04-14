STABLE

Stable adalah blockchain Layer 1 pertama di dunia yang dirancang khusus untuk ekosistem USDt. Tidak seperti rantai tujuan umum, Stable dioptimalkan untuk kecepatan, skalabilitas, dan kepatuhan, dengan USDt sebagai token gas asli. Desain ini menghilangkan hambatan gas asli yang fluktuatif harganya, memungkinkan integrasi yang mulus bagi pemroses pembayaran, keuangan on-chain, RWA, fintech, dan perusahaan.

NamaSTABLE

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran--

Suplai Maks.100,000,000,000

Total Suplai100,000,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikSTABLE

Sektor

