Starpower adalah protokol jaringan energi yang bermitra dengan produsen perangkat energi terbarukan terkemuka untuk menggabungkan panel surya/baterai/EV/peralatan menjadi jaringan terdesentralisasi (“DePIN”) untuk mengatasi volatilitas sumber energi terbarukan dan memenuhi meningkatnya permintaan energi AI.

NamaSTAR

PeringkatNo.749

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)231.43%

Suplai Peredaran185,859,825.71323892

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai552,859,825.713239

Tingkat Peredaran0.1858%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.16875642923199521,2025-09-16

Harga Terendah0.03718911350868483,2025-09-06

Blockchain PublikBSC

